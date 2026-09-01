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Чернышов предложил разрешить зачислять детей в школы рядом с работой родителей

Чернышов предложил разрешить зачислять детей в школы рядом с работой родителей

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил усовершенствовать порядок приема детей в школы, разрешив учитывать место работы родителей при распределении свободных мест после завершения основного этапа зачисления.

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