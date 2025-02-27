Архангелогородка несколько лет избивала своих детей

О проблемах в семье стало известно после того, как подростки сбежали из дома.В ходе следствия было установлено, что с мая 2015 года по октябрь 2023 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои трём детям, которым в тот момент было 6, 7 и 8 лет.