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Подростки устроили массовую драку возле ЦУМа в Ульяновске: возбуждено уголовное дело

Подростки устроили массовую драку возле ЦУМа в Ульяновске: возбуждено уголовное дело

УЛЬЯНОВСК, 2 сентября, ФедералПресс. Органы дознания ОМВД России по Ленинскому району Ульяновска возбудили уголовное дело после массовой драки в центре города.

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