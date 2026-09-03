Что показала работа китайских автомобилей в российских таксопарках: неожиданные выводы о ресурсе и ремонте

Когда привычный автомобильный ландшафт начал стремительно меняться, мало кто предполагал, что именно такси станет главным испытательным полигоном для новых марок.
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