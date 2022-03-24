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iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые сравнили между собой. Опубликованы точные чертежи двух флагманов

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые сравнили между собой. Опубликованы точные чертежи двух флагманов

Вслед за чертежом iPhone 14 Pro в Сети появился и чертеж старшей модели грядущей линейки, которая получит названием iPhone 14 Pro Max.

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