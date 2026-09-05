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«Бетис» потроллил «Реал» и экспертов El Chiringuito, ждавших победу «Мадрида». Севильцы нанесли первое поражение в сезоне команде Моуринью

«Бетис» не упустил возможности потроллить «Реал» и футбольных экспертов после победы в 4-м туре Ла Лиги (1:0).

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