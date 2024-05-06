6 человек погибли, 35 пострадали в результате атаки дронов ВСУ на автобус и автомобиль в Белгородской области

6 человек погибли, 35 пострадали в результате атаки дронов ВСУ на автобус и автомобиль в Белгородской областиСегодня утром четыре дрона ВСУ атаковали транспорт с работниками агрокомплекса в Белгородской области.
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