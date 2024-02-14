Психолог Игонина рассказала о пользе поцелуев для здоровья

Поцелуй с любимым человеком может снизить стресс, поднять самооценку и оказать положительное влияние на общее психоэмоциональное состояние, заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
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