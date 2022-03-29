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В Подмосковье полицейские задержали мужчин, подозреваемых в квартирной краже на сумму около 3 миллионов рублей

В Подмосковье полицейские задержали мужчин, подозреваемых в квартирной краже на сумму около 3 миллионов рублей

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.

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