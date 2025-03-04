Будет мегавесело, супертанцевально и невероятно сладко! Присоединяйтесь к неразлучным друзьям и отмечайте праздник вместе с нами! День рождения мультсериала «Кошечки-собачки» — 8 марта на телеканале «Карусель»! .
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