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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын экс-вратаря сборной Беларуси Гавриленка задержан по подозрению в убийстве беременной от него минчанки. Он ударил женщину ножом, вывез тело за город и закопал (Tribuna)

Хоккейный судья Алексей Гавриленок задержан по подозрению в убийстве 43-летней беременной минчанки Татьяны Мартищенко, сообщает белорусская Tribuna.

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