Новости Тамбова

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В России отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

В России отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

Россияне - большие любители принципов самолечения: «само пройдет», «отлежусь» и «выпью валерьянки». Но с инсультом шутки плохи: важно получить квалифицированную медицинскую помощь именно в первые четыре часа, чтобы избежать печальных последствий.

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