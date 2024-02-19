В МО России заявили о бездействии ОЗХО в отношении нарушений Украины

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует нарушения Украины в отношении химического оружия.
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