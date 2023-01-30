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Разин о 4:1 с ЦСКА: «Северсталь» выстояла в обороне и заслуженно победила»

Андрей Разин оценил победу «Северстали» над ЦСКА (4:1). – Играли с хорошей, мастеровитой командой. Я очень доволен результатом.

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