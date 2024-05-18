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Петербургский дневник

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На выставке в Рыцарском доме в Выборге представлен дневник Нюрнбергского палача, исполнявшего свои обязанности с 1573 по 1617 годы

На выставке в Рыцарском доме в Выборге представлен дневник Нюрнбергского палача, исполнявшего свои обязанности с 1573 по 1617 годы

В Выборгском музее-заповеднике рекомендуют посетителям, особенно с детьми, самостоятельно оценить приемлемость для них знакомства с этой темой На выставке в подземелье Рыцарского дома Выборгского музея-заповедника представлен впервые переведённый на русский язык дневник Нюрнбергского палача Франца Шмидта, исполнявшего свои должностные обязанности в течение 45 лет с 1573 по 1617 годы.

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