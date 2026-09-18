Майкл Маси стал спортивным директором GT-серии в Австралии

Бывший гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси был назначен на должность руководителя отдела спортивных операций в австралийском подразделении SRO Motorsports – компании, занимающейся организацией автоспортивных мероприятий.
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