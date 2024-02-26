По его словам, Байдену, Шольцу и Макрону пора признать свой проигрыш Оказание финансовой помощи Киеву никак не повлияет на сложившуюся ситуацию на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс украинцев.
Маск высказался о будущем Крыма и Донбасса
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Лев Добрый
Маразматик старец ДЖО, хочет обелить своё поражение в бандерстане временной не поставкОЙ оружия(на самом деле оружие поставляется, как и раньше). ДЖО и НАТО, ХЕНДЭ ХОХ и к ногам повелителя - просить живота!🤠👍👈😜
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