По его словам, Байдену, Шольцу и Макрону пора признать свой проигрыш Оказание финансовой помощи Киеву никак не повлияет на сложившуюся ситуацию на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс украинцев.