Психологический отпечаток: что парфюм может рассказать о вашем характере Алёна ЮрьеваПодбор аромата — это не только дело личного вкуса, но и своеобразный психологический отпечаток, который мы оставляем в воздухе вместе с каждым дуновением ветра.