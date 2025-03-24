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Вулин: российские релоканты в Сербии не должны вмешиваться в протесты

Вулин: российские релоканты в Сербии не должны вмешиваться в протесты

Российские релоканты, находящиеся на территории Сербии, не должны вмешиваться в протесты. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя правительства балканской республики Александр Вулин, информирует РИА Новости.

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