Депутат ЕП Картайзер: в Европе есть те, кто не считает изоляцию России полезной

Санкционная политика бьет по европейской экономике и промышленности В странах Европы немало людей, выступающих против изоляции России, так как не считают ее полезной, сообщил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
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