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Андеграундный Нью-Йорк 70-х на снимках фотографа Дэвида Годлиса

Андеграундный Нью-Йорк 70-х на снимках фотографа Дэвида Годлиса

Американский фотограф Дэвид Годлис (David Godlis) начал фотографировать в начале 70-х. Днем он искал интересные кадры на улицах Нью-Йорка, а ночью фотографировал в культовом клубе «CBGB», который называют колыбелью андеграундного рок-н-ролла и панк-рока.

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