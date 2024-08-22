Коллаж Царьграда Что продают русским мигранты? Неприятные кадры закулисья возмутили даже журналистов.
Хотите жить - смотрите, у кого и что покупаете: Что продают нам мигранты?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
быстро убирают комментаприи подлецы.
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9 час.
Аудрюс
Госдума - да.. Но есть еще и местные структуры, которые..... Да и не мигрантами Дума ... Скорее всего Дума лоббирует интересы работодателей! Ведь основной выгодо получатель кто?
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9 час.
валерия
Вот , благодаря таким как Эти галины сидорки , и рушится наша экономика. Такую сволочь нужно не просто судить, ее надо публично привязать к столбу и заставить есть эти котлеты и капусту. Пока жива будет. Тварь!
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4 час.
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