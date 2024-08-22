Хотите жить - смотрите, у кого и что покупаете: Что продают нам мигранты?

Госдума - да.. Но есть еще и местные структуры, которые..... Да и не мигрантами Дума ... Скорее всего Дума лоббирует интересы работодателей! Ведь основной выгодо получатель кто?

валерия

Вот , благодаря таким как Эти галины сидорки , и рушится наша экономика. Такую сволочь нужно не просто судить, ее надо публично привязать к столбу и заставить есть эти котлеты и капусту. Пока жива будет. Тварь!