ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Галина
    То, что кипит, это скорее  в вас самих, вот прямо бурлит..через край.Не зная человека по ту сторону монитора помоями ...Позор? Государств...
  • Галина
    Ты для начала  на себя в зеркало посмотри, уверена что порядочного человека ты там не увидишь..Тебя плохо воспитали р...Позор? Государств...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Это - единственное, что вас так всполошило? Ваш коммент - это гав, абы не молча. А по-существу есть хоть одна мало-ма...Польша, Болгария ...

Хотите жить - смотрите, у кого и что покупаете: Что продают нам мигранты?

Хотите жить - смотрите, у кого и что покупаете: Что продают нам мигранты?

Коллаж Царьграда Что продают русским мигранты? Неприятные кадры закулисья возмутили даже журналистов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
быстро  убирают комментаприи подлецы.
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9 час.
Аудрюс
Госдума  - да.. Но есть еще и местные структуры, которые..... Да и не мигрантами Дума ... Скорее всего Дума лоббирует интересы работодателей! Ведь основной выгодо получатель кто?
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9 час.
валерия
Вот , благодаря таким как Эти галины сидорки , и рушится наша экономика. Такую сволочь нужно не просто судить, ее надо публично привязать к столбу и заставить есть эти котлеты и капусту. Пока  жива будет. Тварь!
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4 час.

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