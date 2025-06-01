Посол РФ в Афганистане провел переговоры с главой афганского МИД

Переговоры с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки с вручением ему официальной ноты о принятии афганского посла в России провел посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, 1 июня сообщает афганский информационный портал Alemarah.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии