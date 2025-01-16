Ямальская олимпиада школьников «Восточный вектор» стала международной

Олимпиада «Восточный вектор» в этом году проходит во второй раз. В ней участвуют не только школьники Ямала, но и ученики 7-11 классов из 67 регионов России, а также из девяти зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая.