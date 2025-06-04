Бывший вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг интересовался ситуацией «Витязя», который может прекратить существование из-за недостатка финансирования, сообщает «Бывший вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг интересовался ситуацией «Витязя», который может прекратить существование из-за недостатка финансирования, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
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