Украинцы отправляют жителям освобожденных курских деревень сообщения с угрозами

Одному из мужчин поступило сообщение с украинского номера со словами: «Жди в гости». Люди уже было начали паниковать, но российские военные успокаивают: такие сообщения - лишь жалкая попытка врага как-то воздействовать на курян.
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