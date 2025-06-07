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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в Белом доме

WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в Белом доме

Глава Минфина США поставил Маску фингал после драки в Белом домеПредприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за споров о ненадлежащих государственных расходах и кандидатуры на пост главы Налогового управления.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
У Хохлов научились...)))
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10 час.
л
людмила
Маск ещё и бодается😀
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8 час.
Александр
Ну вот,а то &quot;масоны,масоны&quot;.
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7 час.
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