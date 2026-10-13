«Сильная Армения»: на конференцию COP-17 потратили $30 млн из бюджета

Оппозиционная фракция «Сильная Армения» намерена обратиться в правоохранительные органы из-за предполагаемых неоправданных расходов на подготовку конференции COP-17 в Ереване, включая выделение 10,8 млрд драмов компании «Меридиан холдинг» и свыше $5 млн организатору мероприятия «Допинг спейс».
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