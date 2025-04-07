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Царьград

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Тревожный пост военкора Сладкова: Нет больше "ошибаться можно - врать нельзя"

Тревожный пост военкора Сладкова: Нет больше "ошибаться можно - врать нельзя"

Русская армия продолжает вести ожесточённые бои за ключевые населённые пункты на всех направлениях на ЛБС протяжённостью более 1200 км.

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