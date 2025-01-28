Нарышкин: попытки Запада нанести ущерб экономике России будут продолжаться

В этой сфере РФ не получится изолировать Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономическому состоянию России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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