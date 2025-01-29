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Мода и Шоу-бизнес

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Айза-Лилуна Ай высказалась о ситуации Моргенштерна*: «Надеюсь, не случится беды»

Айза-Лилуна Ай высказалась о ситуации Моргенштерна*: «Надеюсь, не случится беды»

Вчера Моргенштерн* отреагировал на объявление его в федеральный и межгосударственный розыск. В личном Telegram-канале рэпер и посмеялся над ситуацией, и поблагодарил СК РФ, и обратился к нему с вопросом: «За что?» Сегодня таким же вопросом публично задалась Айза-Лилуна Ай.

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