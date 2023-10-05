Путин назвал три страны-претендента в члены Совбеза ООН

Путин назвал страны, которые должны стать членами Совбеза ООН. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.
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