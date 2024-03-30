Российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Южной группировки войск Российской Федерации, который действует в зоне спецоперации под позывным «Батайск» поделился информацией об уничтожении немецкого танка Leopard на донецком направлении за счет применения FPV-дрона.