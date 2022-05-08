Вечный огонь из Александровского сада Москвы доставлен в 12 государств

В исполнение патриотической акции «Огонь памяти» частицы Вечного огня из Александровского сада перевезены в двенадцать государств волонтерами Народного фронта, рассказаи представители пресс-службы организации, 8 мая передает газета «Известия».
В исполнение патриотической акции «Огонь памяти» частицы Вечного огня из Александровского сада перевезены в двенадцать государств волонтерами Народного фронта, рассказаи представители пресс-службы организации, 8 мая передает газета «Известия».
Свежие комментарии