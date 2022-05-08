smi.today

2 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну в отличии от Польши которую считают гиеной всей Европы, вопрос стоит однозначно падальщика надо уничтожать... Так ...Премьер Польши об...
  • Сергей ЕВ
    В целях безопасности, на Кубу, в Никарагуа и Венесуэлу по взаимной договоренности необходимо поставить С-400,США обвинили Кубу...
  • I S
    Они относятся к собственным гражданам с ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМБелорусский депут...

Вечный огонь из Александровского сада Москвы доставлен в 12 государств

Вечный огонь из Александровского сада Москвы доставлен в 12 государств

В исполнение патриотической акции «Огонь памяти» частицы Вечного огня из Александровского сада перевезены в двенадцать государств волонтерами Народного фронта, рассказаи представители пресс-службы организации, 8 мая передает газета «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх