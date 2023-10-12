Пушков предрек поражение Шольца на будущих выборах в ФРГ

Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет правой «Альтернатива для Германии» могут указывать на поражение для канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах 2025 года, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
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