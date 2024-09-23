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Военкор Дмитрий Стешин: убийство американца Бентли в ДНР стечением обстоятельств

Военкор Дмитрий Стешин: убийство американца Бентли в ДНР стечением обстоятельств

Убийство военного корреспондента Рассела Бентли – не более чем дьявольское стечение обстоятельств. Об этом заявил военкор Дмитрий Стешин.

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