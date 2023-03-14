Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Медведев получил травму, но выиграл 17-й матч подряд. Он впервые вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Шестая ракетка мира Даниил Медведев в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Александра Зверева – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх