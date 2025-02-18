Председатель Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке

Заплакавший на закрытии Мюнхенской конференции по безопасности председатель Кристоф Хойсген купил квартиру в одном из престижных районов Нью-Йорка, 18 февраля сообщает со ссылкой на реестр города РИА Новости.
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