Каббалист-недоучка. Как проклятие, адресованное Путину, обрушилось на самого Корбана

Роман Рейнекин. Странный инфовброс через киевское информагентство УНН о якобы подписанном Зеленским указе о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и ряда других менее известных персон частично оказался правдой.
Роман Рейнекин. Странный инфовброс через киевское информагентство УНН о якобы подписанном Зеленским указе о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и ряда других менее известных персон частично оказался правдой.
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