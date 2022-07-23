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Каббалист-недоучка. Как проклятие, адресованное Путину, обрушилось на самого Корбана

Каббалист-недоучка. Как проклятие, адресованное Путину, обрушилось на самого Корбана

Роман Рейнекин.   Странный инфовброс через киевское информагентство УНН о якобы подписанном Зеленским указе о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и ряда других менее известных персон частично оказался правдой.

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