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«Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

«Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

Российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo опроверг слухи об убийстве украинской разведкой полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне.

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