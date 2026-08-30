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Безрезьбовое соединение GEBO — преимущества и особенности применения в Казахстане

Безрезьбовое соединение GEBO — преимущества и особенности применения в Казахстане

Безрезьбовые соединения GEBO всё чаще становятся настоящим спасением при ремонте и монтаже трубопроводов в Казахстане — особенно там, где сварка невозможна, резьба повреждена, а менять участок трубы полностью слишком дорого и долго.

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