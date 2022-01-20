«ТВР-ПАНОРАМА» разыграла призы среди подписчиков

14 счастливчиков получили сертификаты от партнера подписной компании — магазина домашнего текстиля «Бастет» Редакция газеты «ТВР-Панорама» подвела итоги подписной кампании на первое полугодие 2022 года и провела традиционный розыгрыш призов.
14 счастливчиков получили сертификаты от партнера подписной компании — магазина домашнего текстиля «Бастет» Редакция газеты «ТВР-Панорама» подвела итоги подписной кампании на первое полугодие 2022 года и провела традиционный розыгрыш призов.
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