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«ТВР-ПАНОРАМА» разыграла призы среди подписчиков

«ТВР-ПАНОРАМА» разыграла призы среди подписчиков

14 счастливчиков получили сертификаты от партнера подписной компании — магазина домашнего текстиля «Бастет» Редакция газеты «ТВР-Панорама» подвела итоги подписной кампании на  первое  полугодие 2022 года и провела традиционный розыгрыш призов.

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