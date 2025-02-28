Можно вашу ручку? Мигрантов проверяют с первых шагов на челябинской земле

В полиции показали, как прошёл новый рейд в аэропорту имени Курчатова.Сотрудники Управления по вопросам миграции проводят регулярные проверки авиарейсов в аэропорту имени Курчатова в рамках фильтрационных мероприятий.
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