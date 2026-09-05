6300 км с отечественным внедорожником: накопились замечания!

За 6000 км новая Нива перестала быть «новой» и стала «своей».Город, трасса, несколько выездов на природу.
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