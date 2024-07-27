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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руди Фернандес в 6-й раз принимает участие в Олимпийских играх. Это рекордный показатель в мужском баскетболе

Руди Фернандес в 6-й раз принимает участие в Олимпийских играх. Это рекордный показатель в мужском баскетболе

Защитник сборной Испании вышел на площадку в стартовом матче олимпийского турнира в Париже против Австралии Для 39-летнего представителя «Реала» это шестые Игры в карьере – рекордный показатель в мужском баскетболе.

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