Заморозки до минус 5 ожидаются в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Новая волна похолодания прямо сейчас накрывает столичный регион, этой ночью в отдельных районах Москвы температура воздуха опустилась до нуля, а в ближайшие дни синоптики ожидаются заморозки до минус 5.