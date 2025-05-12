Заморозки до минус 5 ожидаются в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Новая волна похолодания прямо сейчас накрывает столичный регион, этой ночью в отдельных районах Москвы температура воздуха опустилась до нуля, а в ближайшие дни синоптики ожидаются заморозки до минус 5.
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