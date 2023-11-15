Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, передает РИА Новости.Замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол сообщил, что мины начали всплывать в середине осени после штормов.