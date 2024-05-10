Беглов: На месте падения автобуса в Мойку работают экстренные службы

Губернатор Петербурга держит ситуацию с ДТП на личном контроле. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на месте падения автобуса в реку Мойку работают экстренные службы, в том числе МЧС, полиция, скорая, Администрация города, а также сотрудники Комитета по здравоохранению.