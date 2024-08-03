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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ФСБ призвала россиян отказаться от использования браузера "Спутник"

ФСБ призвала россиян отказаться от использования браузера "Спутник"

Разработчик программы стал банкротом, а домен перешел американцам Принадлежащий ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендовал отказаться от использования российского браузера "Спутник", сообщается на сайте организации.

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