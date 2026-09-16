Мендель заявила, что ее не пустили в ЕП после введенных Зеленским санкций

Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, сообщила в социальной сети X, что после введенных против нее санкций со стороны главы государства ее не пустили в Европейский парламент, где она должна была выступить с речью.