Мендель заявила, что ее не пустили в ЕП после введенных Зеленским санкций

Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, сообщила в социальной сети X, что после введенных против нее санкций со стороны главы государства ее не пустили в Европейский парламент, где она должна была выступить с речью.
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